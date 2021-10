Torre del Greco. Dispositivo temporaneo di viabilità, sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale per la gara ciclistica “Giro Rosa della Campania 2021” in via De Nicola.

In considerazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 09.09.2021 con la quale è stato concesso all’Associazione “ASDC BELARDOSPORT PROMOTION” il patrocinio dell’Ente per il “Giro Ciclistico Nazionale della Campania in Rosa per Donne Elite Professioniste ed Open”, in programma sabato 23 Ottobre 2021, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, al fine di adeguare la circolazione nell’area interessata, ha emesso apposita ordinanza dirigenziale n. 4276 del 21 Ottobre 2021 con cui si istituisce:

• VIA E. DE NICOLA – tratto TRA L’Hotel Sakura ed il confine territoriale con Ercolano: sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale, tranne veicoli al seguito della gara e mezzi di emergenza e di soccorso, nel giorno 23 Ottobre 2021 dalle ore 14.00 sino al passaggio delle atlete.