Tornano i mercatini di Natale al Castello di Limatola: info, date e prezzi

Manca ancora un po’ al Natale, ma si respira già aria di festa! Sta per tornare, infatti, uno degli eventi più suggestivi ed attesi in Campania: i mercatini di Natale al Castello di Limatola. Giunto alla sua nona edizione, “Cadeaux al Castello” è diventato ormai un appuntamento fisso per gli appassionati. Quest’anno, i mercatini si terranno dal 9 novembre al 9 dicembre.

Tra le splendide mura del Castello medievale di Limatola, in provincia di Benevento, ci saranno oltre 100 stand espositivi provenienti da diverse parti d’Italia che offriranno tanti oggetti di artigianato, tipicità gastronomiche locali, addobbi e oggetti Natalizi.





Immersi in un’atmosfera natalizia suggestiva, giullari, giocolieri, trampolieri, figuranti, cortei in costume Medievale, cori Gospel, rievocazioni storiche, falconieri e Babbo Natale accompagneranno grandi e piccini in uno scenario unico.

Il costo del biglietto di ingresso è di 5 euro dal lunedì al venerdì e di 10 euro il sabato, la domenica e venerdì 9 novembre (nel prezzo è inclusa una consumazione a scelta tra vin brulé e succo di frutta). L’ingresso è libero per i bambini fino a 10 anni muniti di documento d’identità e per le persone diversamente abili munite di tesserino valido. È possibile acquistare i biglietti direttamente all’ingresso oppure online, o presso le biglietterie autorizzate.

Dentro e fuori le mura del Castello di Limatola vi saranno diversi punti di ristoro, dove si potranno degustare appetitosi piatti preparati dallo chef del Castello, la famosa “pizza a portafoglio”, le dolcezze del Pasticciere, ecc.

• LA PIZZA A PORTAFOGLIO €5,00

• LA PASTICCERIA DEL CASTELLO €2,50

• LA BAITA DEL CAVALIERE con menu a base di stinco, polenta e contorni vari a €10,00, bevande incluse

• IL CUOPPO DI MARE E DI TERRA €5,00

• LA PASTERIA SPINOSA con piatto di pasta a €5,00

• GLI ARROSTI DEL VASSALLO con arrosti e contorni vari a €10,00

• UNA FROLLA…ED UNA RICCIA €2,00

• LE CRÊPES E I WAFFLE €3,00

E’ prevista, inoltre, 1 gratuità ogni 5 persone (inclusi accompagnatori e autisti) per gruppi a partire da 50 persone.

Sono esclusi da questa promozione i giorni: 1,2, 8 e 9 dicembre 2018. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale dell’evento



