Dopo l’aggressione avvenuta a Nocera Inferiore da parte di tre 14enni ai danni di una 16enne, colpita a terra con i tacchi a spillo, sta facendo il giro del web un nuovo filmato di ragazze che picchiano una loro coetanea. Come nel precedente video, tutti riprendono ma nessuno interviene in quella che sempre di più si conferma essere diventata una terribile nuova moda giovanile.

NUOVA AGGRESSIONE TRA GIOVANISSIME NEL SALERNITANO

Nel filmato si vedono alcune ragazze picchiare una ragazza: una la tiene ferma e l’altra la colpisce ripetutamente in testa. Poi si sente la frase: “Non è finita qui. Mi sono arriccreata, te lo giuro“. Nessuno dei presenti interviene ma anzi il video fa il giro del web e diventa virale. L’episodio è avvenuto sempre nel Salernitano, questa volta ad Angri. A denunciarlo è stato il consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che in un post su Facebook spiega il degrado dopo l’ennesima aggressione tra giovanissime:

“C’è sempre più violenza nel modo dei giovani, degli adolescenti e non fa distinzioni di sesso. La cosa più allarmante è che queste scene stanno diventando una routine quotidiana, sintomo di una società che sta andando in malora, dove mancano i sani valori. Serve una rieducazione massiva, per giovani così come per gli adulti.”