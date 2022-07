VIDEO/ Pestaggio brutale: in tre picchiano una ragazza dando calci con i tacchi a spillo

Tre adolescenti che picchiano in modo barbaro una coetanea, in abiti succinti e tacchi a spillo. Il video, pubblicato sul canale Telegram Emergenza baby gang e diventato virale, è stato girato a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Nel filmato si vede come le giovani continuino a pestare la ragazza anche quando quest’ultima era a terra, ormai senza la possibilità di difendersi.

Il fenomeno della violenza, come è sempre più evidente dai diversi casi di cronaca, non colpisce solo le fasce più emarginate e degradate che purtroppo ancora oggi esistono tra la popolazione. La ferocia e la sopraffazione sono trasversali e non fanno distinzione tra ricchi e poveri, centro e periferia, Nord e Sud.

In questo caso specifico, dietro delle ragazze all’apparenza normali e ben vestite si nascondeva la capacità di essere oltremodo aggressive e pericolose. È stata solo una fortunata coincidenza che un tacco a spillo non abbia colpito punti delicati come occhi e orecchie, oppure non abbia perforato la carne rischiando di provocare gravi lesioni o addirittura la morte. Se avessero bucato il collo forse staremmo parlando di tutt’altro.