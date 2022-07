Con le alte temperature registrate in questi giorni è allarme incendi in Campania. In particolare nella mattinata di ieri la Protezione Civile è stata impegnata nello spegnimento di due roghi di vaste dimensioni divampati nel territorio di Somma Vesuviana e nei pressi del Vesuvio. Ad andare a fuoco anche un’area boschiva del comune di Pellezzano, in provincia di Salerno.

VASTI INCENDI SUL VESUVIO E NEL SALERNITANO

Il primo incendio, quello scoppiato nel Comune di Somma Vesuviana ha riguardato, come riferito in un comunicato dalla Regione, 2 ettari di area boschiva. Sul posto sono intervenuti il Dos (direttore operazioni spegnimento) regionale che ha richiesto alla Sala operativa regionale (Soru) l’attivazione di due elicotteri della Protezione civile campana. Inoltre erano presenti anche due squadre di volontari.

Altri volontari del servizio antincendio boschivo della Regione e di Sma Campania sono stati invece impegnati a Pellezzano, dove anche qui la Protezione Civile regionale ha inviato un elicottero.

LA DENUNCIA DEL SINDACO DI SOMMA

Il sindaco di Somma, Salvatore di Sarno, ha voluto denunciare attraverso il suo profilo Facebook quanto accaduto nel suo comune. Anche lo scorso anno infatti si sono registrati diversi incendi nei terreni intorno al Vesuvio.

“Ero in piazza e come sempre hanno appiccato dei fuochi. C’è bisogno degli elicotteri ma anche di aiuto da parte della nostra città. Questa situazione sta diventando insostenibile. Non è possibile, perché sicuro c’è la mano dell’uomo perché accade sempre allo stesso posto tutti i giorni. Sono due gli elicotteri che stanno cercando di spegnere l’incendio, c’è una grande lavoro della Protezione Civile e della Forestale. Bisogna però prevenire, ci sono anche tanti volontari che collaborano. Oggi i ragazzi invece di stare al mare dalle 11.30 sono qui per spegnere le fiamme“.