Serena muore a 8 anni per un incidente in moto, i residenti: “La strada è una pista da rally”

A Gragnano, in provincia di Napoli, una bimba di 8 anni è morta in seguito ad un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 20,30 del 6 luglio 2023 la piccola sarebbe caduta da uno scooter in via Pasquale Nastro. Dopo aver battuto la testa a terra in maniera molto violenta, è stata soccorsa prontamente da alcuni passanti. Portata al Santobono di Napoli, l’ospedale che si occupa di dare assistenza ai più piccoli, le è stato subito riscontrato un gravissimo trauma cranico.

Gragnano, bimba di 8 anni muore in incidente stradale

All’arrivo in struttura le sue condizioni, già molto critiche, sono peggiorate inesorabilmente. Senza avere neanche il tempo di entrare nella sala operatoria allestita d’urgenza, i medici non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

La Polizia Locale di Gragnano ha avviato inevitabilmente le indagini per accertare le cause dell’incidente, ancora poco chiare, ed individuare gli eventuali responsabili di una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, sarebbe stato un conoscente della famiglia alla guida dello scooter. Pronto è arrivato il cordoglio del sindaco Nello D’Auria: “Ci sono giorni in cui il dolore è così forte che le parole non hanno più voce. Oggi la nostra comunità è segnata da una tragedia troppo grande. L’intera città e l’amministrazione comunale si stringono al dolore della famiglia. Ciao piccola Serena”.



Una tragedia che per alcuni concittadini della sfortunata vittima è stata quasi inevitabile. L’incidente ha acceso aspre polemiche nel gragnanese, con gli abitanti che hanno chiesto via social il pronto intervento dell’amministrazione, ritenuta in parte responsabile in quanto a conoscenza della condotta spericolata di alcuni centauri in via Pasquale Nastro, considerata da alcuni una ‘vera e propria pista da rally’ che andrebbe limitata con l’installazione di dossi.

Alla luce di immani tragedie come questa, continua la campagna di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale condotta da VesuvioLive, affinché non ci siano più vite lasciate sull’asfalto.