VIDEO/ DAVR, YouTuber napoletano: “Più serietà in questo lavoro. Un click non vale una vita”

VesuvioLive ha incontrato in esclusiva il tester professionista e YouTuber Davide Napoletano, in arte DAVR. Abbiamo affrontato con lui il tema della sicurezza stradale, per provare a sensibilizzare sull’argomento soprattutto i più giovani, oggi sempre più propensi a rischiare la propria incolumità e quella altrui pur di girare video da caricare sui propri social alla ricerca di click e visualizzazioni.

Davide Napoletano, in arte DAVR: “Non rincorrete il click a tutti i costi”

L’utopia di diventare famosi spingendo sull’acceleratore purtroppo a volte è risultata fatale, come capitato il 14 giugno 2023 a Casal Palocco. In quell’occasione a rimetterci la vita è stato un bimbo di soli cinque anni, morto in seguito all’impatto di una Lamborghini guidata da Matteo Di Pietro, Youtuber ventenne, con la Smart guidata dalla madre.

Una tragedia che ha distrutto la vita di molte famiglie, comprese quelle dei passeggeri in auto con Di Pietro, amici e colleghi che stavano girando dei video per il canale YouTube condiviso con l’autista, chiuso poi in seguito alla tragedia.

Con Davide abbiamo provato a mostrare cosa vuol dire produrre contenuti d’eccellenza in maniera seria, utilizzando le dovute protezioni e seguendo le linee guida proprie dei professionisti, che riescono a produrre contenuti di alta qualità senza ledere la propria persona e soprattutto senza mettere a rischio la vita delle persone con cui condividiamo il manto stradale.

Il messaggio è molto chiaro: non fate sciocchezze. Non sarà un video spericolato a farvi diventare ricchi e famosi. Se sognate di guadagnare con contenuti prodotti alla guida di qualche veicolo, fatelo con passione e serietà, studiate, informatevi e soprattutto rispettate il codice della strada. Quando si accende il motore di una moto o di un’auto, bisogna avere attenzione e consapevolezza del pericolo, perché la vita può cambiare in una frazione di secondo, a volte irrimediabilmente.

Davide Napoletano, in arte DAVR: “In strada si mettono vite, ci vuole più serietà”

“Sono felice di potermi fare portavoce della mia categoria, in questo momento finita inevitabilmente nella forbice tagliente della gogna mediatica. Ci tengo a precisare che chi lavora come me con professionalità e serietà, lo fa in massima sicurezza, senza mettere a rischio la vita altrui. Gli YouTuber non sono quelli che vanno alla ricerca del click a tutti i costi, bensì si adoperano per la creazione di contenuti digitali in maniera corretta e del tutto legale”.

“Durante gli eventi che organizzo oramai da anni, ci teniamo a lanciare sempre messaggi rivolti alla sicurezza stradale: chi vuole partecipare deve rispettare le regole previste dal codice, senza fare colpi di testa. Non sono ammessi, non sono contemplati da quelli come noi che hanno investito con sacrificio e passione sulla propria figura. Noi che ci esponiamo sul web abbiamo l’obbligo morale di trasmettere agli altri il giusto messaggio: il divertimento non può trasformarsi in rischio, soprattutto perché in strada si mettono a rischio vite”.

Chi è Davide Napoletano, in arte DAVR

Davide è un ragazzo del 1997 nato a Napoli, con una grandissima passione per i motori. Ha iniziato appena maggiorenne a trasformare la propria devozione verso le motociclette in lavoro, studiando ed investendo con sacrificio sulla sua formazione, oltre che dotandosi di attrezzature di qualità per trasformare il proprio hobby in una vera e propria professione.

Attualmente collabora con diverse concessionarie e con svariati negozi che vendono attrezzature per motociclisti: produce video test di mezzi a due ruote ed indirizza i suoi tanti followers, diverse migliaia, verso la scelta migliore da fare a seconda delle proprie possibilità.

Fondatore dello storico gruppo di motociclisti FMC, organizza da quasi dieci anni l’evento più atteso dell’anno a Napoli, a ridosso della vigilia di Natale. Il suo ‘Babbi in moto’ è diventato un vero e proprio must in città: i partecipanti, migliaia di centauri in sella ai propri motoveicoli, si travestono da Babbo Natale e vanno in giro tutti assieme per poi raggiungere il ritrovo, che cambia ogni edizione, dove si svolgono spettacoli ed aste di beneficenza. Un modo per trascorrere una giornata di condivisione, in totale sicurezza, facendo anche del bene.

DAVR è uno dei volti sani della nuova generazione di YouTuber, un ragazzo integerrimo e di valore. Si è costruito da solo, lavorando sodo per trasformare i propri sogni in realtà. Fa divertire mostrando sempre il lato pulito della propria professione. Lui si, è un modello da seguire, una speranza per il futuro che verrà.