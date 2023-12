Energia Sociale Spa, operatore che nasce con l’obiettivo di proseguire nella tutela delle forniture di energia elettrica e gas oggi erogate dal mercato regolato, diventa sponsor e partner energetico di Acquaflash. Questo il comunicato:

“Sono lieto di comunicare che Energia Sociale Spa sarà sponsor e partner energetico di Acquaflash. Il parco acquatico in area Licola è stato rilevato dall’imprenditore Gianluca Vorzillo, che si è aggiudicato l’intera area all’asta”.

Energia Sociale Spa diventa sponsor e partner energetico di Acquaflash

“Approfitto di questo spazio per esternare la mia stima verso un gruppo imprenditoriale sano e coraggioso che investe sul territorio napoletano e nel suo hinterland in maniera, si settoriale, ma copiosa rispetto gli standard e soprattutto seguendo i canoni dell’economia circolare, Napoli ha bisogno di questo”.

“Mi auguro che di concerto con la politica e le parti sociali si possa restituire al territorio un grande area e creare un volano economico che dia ossigeno alla città”.

“Noi di Energia Sociale S.p.A ci metteremo tutto il nostro impegno in ambito: consulenziale, tecnico, economico e commerciale per creare le condizioni affinché le strutture siano efficientate, approvvigionate e possano produrre energia verde.

Non vediamo l’ora di partire con gli studi di fattibilità per scegliere le migliori soluzioni energetiche per tutta l’area del parco”.