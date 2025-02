Terremoto ai Campi Flegrei: scossa avvertita distintamente anche a Napoli centro

Terremoto ai Campi Flegrei oggi, domenica 16 febbraio 2025, intorno alle ore 15:30. La scossa è stata avvertita distintamente non solo dai cittadini dell’area flegrea, ma anche nei quartieri napoletani geograficamente più distanti, come quelli del centro storico.

INGV ha informato che la scossa avvenuta alle ore 15:30 e 2 secondi è stata di magnitudo 3.9, ad una profondità di 2 chilometri, con epicentro a mare nel golfo di Pozzuoli. .

Sciame sismico in corso

Alle ore 14:30, un’ora prima del verificarsi della scossa oggetto di questo articolo, il Comune di Pozzuoli aveva diffuso la seguente nota:

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 16:53 (UTC 15:53) del 15/02/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 66 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (66 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.4 ± 0.3”.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: – Centrale Operativa Polizia Municipale : 081/8551891 – Protezione Civile : 081/18894400. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”.