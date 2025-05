ALL-IN BRACE: tagli migliori e specialità homemade, da Braceria ML la carne diventa spettacolo

Nel cuore della Penisola Sorrentina, la Braceria Murphy’s Law di Vico Equense lancia una proposta culinaria che promette di diventare un vero e proprio rito per gli appassionati della carne alla brace: l’ALL-IN BRACE. Non è un semplice piatto, ma un concentrato di gusto e condivisione pensato per chi ama le grigliate autentiche, ricche e appaganti.

ALL-IN BRACE: la nuova specialità della Braceria Murphy’s Law

Servito su pietra lavica per esaltare profumi e sapori, l’ALL-IN BRACE è un tripudio di specialità: Braciobread, Brisket, T-bone, Salsicce smoked, Chips, Croccante di Pulled Pork, Polpettine Murphy’s, Wings BBQ, Smoked Potato, Melanzane a funghetto, Zucchine grigliate, Patatine fritte, Cipolle caramellate e salse homemade. Un vero e proprio viaggio tra consistenze e sapori, perfetto per essere condiviso.

Disponibile in esclusiva ogni giovedì, il piatto viene proposto in due formati: per 4 persone a 25€ a testa, oppure per 2 persone a 30€ a persona. Un’occasione ideale per vivere un giovedì fuori dall’ordinario, in compagnia, tra fumo di brace e panorama da sogno.

La Braceria Murphy’s Law di Vico Equense

Il Progetto Smoked e Braciobread

La Braceria Murphy’s Law, inoltre, ha recentemente introdotto il Progetto Smoked, un ampliamento dell’offerta pensato per gli appassionati dei sapori affumicati e delle lunghe cotture. Il protagonista assoluto è il nuovo Misto Brace Smoked, un piatto ricco e strutturato che unisce:

– Brisket di manzo, morbido e succoso, cotto lentamente fino alla perfezione

– Pulled Pork, il classico americano dalla carne sfilacciata e saporita

– Wings BBQ, ali di pollo marinate e affumicate

– Salsicce smoked, gustose e ben bilanciate

Il tutto accompagnato dalle inimitabili patate fritte della casa, un vero must che esalta la sapidità delle carni senza mai sovrastarle.

A rendere ogni boccone ancora più speciale arriva anche il nuovo Braciobread, pane artigianale croccante fuori e morbido dentro, pensato appositamente per abbracciare con delicatezza e sostegno i ripieni alla brace. Una creazione pensata per dare ulteriore valore al piatto, in un equilibrio perfetto tra texture e sapore.

Aperti a pranzo anche il 2 giugno

Già rinomato per la sua vista mozzafiato sul Golfo di Napoli — che lo rende uno dei locali con il panorama più bello e suggestivo al mondo — Murphy’s Law abbina la qualità della carne d’autore a un ambiente accogliente e curato nei dettagli. La braceria, infatti, è aperta anche a pranzo nei fine settimana, per permettere a clienti vecchi e nuovi di godersi l’esperienza anche nelle ore diurne.

Anche in occasione della Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno 2025, il locale sarà aperto a pranzo. Un’opportunità perfetta per festeggiare con gusto, in un’atmosfera rilassata e con una delle viste più belle della Campania.

RIEPILOGO INFO

Braceria Murphy’s Law Vico Equense

Dove: Corso Caulino 77, Vico Equense, Italy, 80069

Telefono: +390818028590

Social: Facebook – Instagram