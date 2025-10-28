Cavalli scheletrici all’esterno di un circo nel Napoletano: chiesto intervento urgente

Nuova denuncia sulle condizioni degli animali impiegati negli spettacoli circensi. Cittadini di Acerra hanno segnalato la presenza di cavalli gravemente denutriti e in evidente stato di abbandono all’esterno di un circo in Corso Italia. Le immagini diffuse mostrano animali magrissimi, con ossa visibili e segni di malnutrizione, esposti al sole come parte dell’allestimento dello spettacolo.

La segnalazione ha riacceso il dibattito sulla tutela degli animali nei circhi. A raccogliere l’appello dei cittadini è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha definito la situazione “gravissima” e ha chiesto un intervento immediato da parte delle autorità competenti — in particolare ASL veterinaria e Carabinieri Forestali — per verificare le condizioni dei cavalli e procedere, se necessario, al sequestro.

Una lunga scia di abusi e tragedie nel mondo dei circhi

L’episodio di Acerra si aggiunge a una serie di casi che negli ultimi anni hanno messo in luce la sofferenza degli animali impiegati negli spettacoli itineranti. Borrelli ha ricordato anche la morte del cammello fuggito dal Circo Togni a Fuorigrotta, simbolo di un settore che continua a operare ai limiti della legalità e del rispetto etologico.

Il deputato ha sottolineato come la legge che prevede la graduale eliminazione degli animali dai circhi sia ancora ferma, nonostante l’ampio consenso dell’opinione pubblica.