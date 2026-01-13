Il Sud che innova: Butterfly Decisions accelera sull’AI con un aumento di capitale da 1,2 milioni

Butterfly Decisions, società tecnologica specializzata in AI-Assisted Decision Making, annuncia la chiusura di un aumento di capitale da 1,2 milioni di euro a supporto della strategia di crescita commerciale e di sviluppo tecnologico della propria piattaforma.

L’operazione è guidata da Vertis SGR tramite il fondo Vertis Venture 6 Digital Sud, parzialmente finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, con la partecipazione di CDP Venture Capital attraverso l’acceleratore CyberXcelerator e di un pool di business angels di alto profilo.

Un ecosistema di eccellenza del Sud Italia

Tra gli investitori figurano diversi ex allievi della Scuola Militare Nunziatella di Napoli, di cui ha fatto parte anche il founder e CEO Enzo Troncone, a testimonianza di un ecosistema del Sud Italia capace di esprimere leadership, capitale umano qualificato e una visione industriale di lungo periodo.

Un contesto che rafforza l’ambizione di Butterfly Decisions di competere e innovare in ambiti caratterizzati da elevata complessità e forte impatto operativo.

AI e simulazione per supportare decisioni complesse

La piattaforma Butterfly Decisions è progettata per supportare processi decisionali in contesti ad alta incertezza, integrando modelli di intelligenza artificiale verticali, tecnologie di simulazione di scenari e un approccio strutturato all’analisi delle evidenze. Questa combinazione consente di accelerare i processi decisionali, migliorando la qualità dell’analisi dei dati e rendendo espliciti trade-off, assunzioni, livelli di evidenza e potenziali aree di bias, garantendo trasparenza, tracciabilità e controllo umano.

Nel verticale Pharma, Butterfly Decisions supporta decisioni strategiche in ambito Medical Affairs, Market Access e Marketing. La piattaforma è già utilizzata da società farmaceutiche multinazionali di primaria importanza, con cui l’azienda ha costruito relazioni consolidate nel tempo. Le soluzioni sono state impiegate in progetti ad alto impatto in ambito oncologico e nelle malattie rare, alcuni dei quali presentati o pubblicati in contesti scientifici internazionali.

Applicazioni dual-use e riconoscimento europeo

Nel 2025 Butterfly Decisions ha esteso il proprio raggio d’azione anche al settore Difesa, sviluppando applicazioni dual-use per il supporto alle decisioni in scenari complessi e multidominio.

Questo percorso ha portato a un importante riconoscimento europeo: l’azienda è stata selezionata tra le sei migliori realtà europee, unica italiana, dalla European Defence Agency nell’ambito degli European Defence Innovation Days 2025.

Team e governance

La compagine societaria è composta da Enzo Troncone (CEO), Leonardo Lattaruli, Domenico Di Maria, Giacomo Matrone e Michele Criscuolo, un team che integra competenze ingegneristiche, cliniche, industriali e tecnologiche. Un mix di esperienze che rappresenta uno dei punti di forza dell’azienda nello sviluppo di soluzioni AI affidabili e orientate all’impatto reale.

«Butterfly nasce con una missione chiara: estendere la capacità umana di affrontare problemi complessi in contesti ad alta incertezza. La nostra piattaforma combina AI verticale, simulazione di scenari e analisi epistemica per supportare decisioni critiche, mantenendo sempre il controllo umano in contesti in cui migliorare la qualità delle scelte ha un impatto enorme sulla vita delle persone. Questo aumento di capitale ci consente di accelerare sul prodotto, sul team e sull’espansione internazionale», ha dichiarato Enzo Troncone, CEO di Butterfly Decisions.

Leonardo Lattaruli, CEO di Geopharma e già socio della società, ha aggiunto: «Nel settore farmaceutico e nutraceutico, l’intelligenza artificiale diventa davvero utile solo quando è integrata in strumenti concreti, capaci di supportare processi decisionali reali e regolati. Butterfly Decisions consente di applicare l’AI ai processi di Medical Affairs e di Marketing in modo strutturato, tracciabile, scientificamente solido e conforme alle esigenze dell’industria».

«Ho investito in Butterfly Decisions perché rappresenta una combinazione rara di visione tecnologica ed execution. È una piattaforma che non si limita a raccogliere dati, ma aiuta le organizzazioni a comprendere e governare la complessità, creando valore reale e misurabile», ha dichiarato Maria Grazia Campanile, socia di Geopharma e principale business angel del round.

Renato Vannuci, Partner e Vice Presidente di Vertis, ha commentato: «Butterfly Decisions rappresenta un salto di qualità nel supporto alle decisioni aziendali. Abbiamo apprezzato la solidità del founding team, che combina competenze pienamente coerenti con la soluzione sviluppata. Inoltre, la validazione della piattaforma attraverso PoC con player di primo piano nel settore pharma conferma il valore dell’offerta. Siamo orgogliosi di affiancare Butterfly Decisions in questa fase di sviluppo».

Le prospettive di crescita

Nei prossimi mesi Butterfly Decisions utilizzerà le risorse raccolte per accelerare lo sviluppo dell’infrastruttura tecnologica, rafforzare il team e sostenere l’espansione commerciale, con particolare attenzione ai clienti internazionali nel settore Pharma.

In questo percorso rientra anche la partecipazione all’iniziativa Italy on the Move, nell’ambito della JP Morgan Healthcare Conference di San Francisco, occasione strategica di visibilità internazionale e confronto con investitori e partner globali.