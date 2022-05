Tragedia a Giugliano, in via Manzoni. Ieri pomeriggio, poco dopo le 19, un 21enne è morto mentre percorreva la strada in sella al suo scooter. Fatale lo schianto contro un palo di ferro. Ferito l’altro giovane che si trovava su un’altra moto, ma non rischia la vita.

Giugliano, muore 21enne: si schianta contro palo

Inutili i tentativi di soccorso e il trasporto in ambulanza verso l’ospedale San Giuliano di Giugliano. Il giovane era arrivato già senza vita. Disperati i parenti della vittima accorsi sul posto.

Il giovane quando è arrivato in ospedale presentava varie ferite gravi tra cui quella molto profonda alla testa. Come riporta il meridianonews.it, il ragazzo lascia il padre e un fratello, la madre era morta prematuramente.

Via Manzoni è stata, poi, chiusa al traffico per permettere tutti i rilievi alle forze dell’ordine che sono giunte sul posto per stabilire l’esatta dinamica del fatale incidente.