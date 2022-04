Incendio distrugge il negozio di bomboniere “Celiento”: fumo visibile da chilometri

Maddaloni. In fiamme il deposito di bomboniere, incendio devasta il negozio Celiento. A comunicarlo sono i Vigili del Fuoco di Caserta.

Dalle ore 12:20 diverse squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sono impegnate per spegnere un incendio di materiale da imballaggio sviluppatosi nel piano seminterrato di un’azienda sita nel comune di Maddaloni in via Forche Caudine.

Celiento, incendio devasta il deposito e il negozio

Le squadre, una intervenuta dalla sede centrale del Comando e una dal distaccamento di Marcianise sono immediatamente intervenute allertate dai cittadini. Al loro arrivo il deposito era totalmente avvolto dalle fiamme, per una superficie di circa 500 mq, con le fiamme che hanno interessato anche il primo piano.

In supporto alle squadre sono intervenute anche 2 autobotti dalla sede centrale del Comando ed una squadra con un’autobotte dal Comando di Napoli. Sul posto è intervenuto anche il nucleo di Polizia Giudiziaria del Comando per le indagini sulle cause del rogo. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Seguiranno aggiornamenti.