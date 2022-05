Marcianise (CE): 43enne minaccia ed aggredisce la propria madre per ottenere denaro. Arrestato dai Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Marcianise (CE), in quel centro, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per estorsione di un quarantatreenne del luogo.

Marcianise, aggrediva la madre per soldi

I militari dell’Arma, a seguito di una richiesta d’aiuto pervenuta sul numero di pronto intervento “112”, sono intervenuti presso l’abitazione della vittima dove hanno bloccato il quarantatreenne mentre infieriva violentemente nei confronti della propria madre. Gli immediati accertamenti hanno consentito di appurare che l’arrestato, previa minaccia, aveva costretto la madre a consegnargli quotidianamente delle somme di denaro.

La donna, rassicurata dalla presenza dei carabinieri ha denunciato che tali comportamenti estorsivi venivano reiterati da circa 7 anni. La stessa è stata accompagnata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Marcianise dove è stata soccorsa per escoriazioni alla mano destra.

L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria.