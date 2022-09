Primark apre in Campania e cerca personale: come fare domanda

Primark apre in Campania. Il mega-store di abbigliamento low-cost della multinazionale irlandese aprirà al Centro Commerciale Campania a Marcianise, nel Casertano.

Primark apre in Campania

L’apertura è prevista entro Natale 2022 e cercano personale, commessi addetti alle vendite. Al momento ci sarà l’assunzione con contratto a tempo determinato e sono già aperte le candidature.

Primark conta 11 punti vendita in Italia e circa 3 mila collaboratori. Il taglio del nastro del nuovo negozio di Marcianise è previsto Natale, in tempo per fare i regali ad amici e parenti. L’azienda dal 2006 fa parte della Ethical Trading Initiative, un’associazione che si impegna per migliorare la vita dei lavoratori nelle filiere di approvvigionamento in tutto il mondo, e dal 2011 ne sono leader. Nessuna tolleranza per il lavoro minorile, all’orario di lavoro settimanale massimo dei lavoratori, fino ai diritti sindacali.

Per lo store di Marcianise Primark cerca addetti alle vendite. “Siamo alla ricerca di Addetti alle Vendite, Addetti al Visual Merchandising, Addetti al Cash Office e Addetti al Magazzino part-time“, scrivono sul sito dell’azienda.

Di cosa si occuperà la risorsa

Garantire l’ordine e il continuo riassortimento del tuo reparto

Accogliere il cliente con il sorriso, aiutandolo e indirizzandolo in caso di bisogno

Eseguire operazioni di cassa

Rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Collaborare con tutti i colleghi, dimostrando orientamento all’apprendimento e al raggiungimento degli obiettivi fissati

I requisiti necessari per entrare in Primark

Preferibile precedente esperienza in ambito fashion/retail/GDO/servizio al cliente

Disponibilità part-time flessibile tutti i giorni della settimana.

Sulla base dell’esperienza, è previsto un inserimento con un monte ore variabile:

Part Time 18 ore: è richiesta disponibilità prevalentemente nel weekend

Part Time 20 ore: è richiesta disponibilità su turni dal Lunedì alla Domenica

Job on call: è richiesta disponibilità su turni dal Lunedì alla Domenica. Per questa tipologia contrattuale occorre avere un’età inferiore a 23 anni o superiore a 55 anni.

Il link per candidarsi e per lavorare nel nuovo store Primark di Marcianise