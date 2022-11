Butta rifiuti in città, beccato dalle telecamere. Un uomo scende dall’auto in via Roma a Santa Maria Capua Vetere, apre il portabagagli e in poco tempo svuota il vano pieno di rifiuti depositandoli sul ciglio della strada. Probabilmente pensava di passare inosservato ma non ha fatto i conti con le telecamere di videosorveglianza presenti in città.

Butta rifiuti in città. Il video su Facebook

Su Facebook a smascherare il gesto incivile è l’assessore al Ramo Paolo De Riso che pubblica le immagini riprese dall’occhio elettronico. Già in nel recente passato lo stesso De Riso mostrava una scena simile in un altro punto della cittadina sammaritana. Un fenomeno che l’amministrazione comunale prova ad arginare con il sistema di videosorveglianza installate in molte arterie cittadine. È recente l’impegno a posizionarle anche in altre vie dove si registrano fenomeni di deposito indiscriminato di rifiuti.