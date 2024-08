Il Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, si trasforma in un villaggio per grandi e piccini. Giochi sulla “sabbia”, tornei, baby dance: fino al 18 agosto tutti in vacanza con “Shopping Summer Club”.

Il Centro Commerciale Campania diventa un villaggio vacanze: tra sabbia, tornei e baby dance

Il caldo di questi giorni fa pensare alle meritate ferie o ad una spiaggia assolata dove godersi anche il riposo tra gli ombrelloni. Ma per chi questi giorni estivi deve trascorrerli in città ecco la soluzione alternativa: il Centro Commerciale Campania porta in Piazza Centrale l’atmosfera spensierata e gioiosa di un villaggio vacanze con giochi, animazione, intrattenimento per tutta la famiglia anche dove il mare non c’è.

Nel villaggio, che richiamerà lo stile classico di un lido, saranno presenti animazioni che si alterneranno con un programma giornaliero con tanto di appuntamenti che si snoderanno dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 di ogni giorno. Tutti potranno divertirsi con il torneo di biliardino, il Digital Game Bubble Tea Shooting (scoppia le bolle su touchscreen), giochi sulla “sabbia” con tiro al bersaglio, Twister, balli di gruppo e baby dance, il classico gioco aperitivo in orario preserale (indovina la canzone, quiz, tiro al bersaglio). E non può mancare, come nel più classico dei villaggi turistici, il baby club, con due ore di intrattenimento per bambini con animazioni a tema, oltre a giochi di squadra, baby dance, corsa con i sacchi e tanti altri giochi.

INFO SHOPPING SUMMER CLUB

Date: dal 5 al 18 agosto 2024, ore 10:00-13:00 14:00-19:00

Dove: Piazza Centrale, Centro Commerciale Campania

Ulteriori dettagli nella sezione “Eventi e News” sul sito del Centro Commerciale Campania