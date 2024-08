Nella notte del 12 agosto 2024 un drammatico incidente avvenuto a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, ha portato alla morte di un 17enne ed al ferimento di altri tre giovani. Due auto si sono scontrato frontalmente: la vittima è Alfredo Sparagna, figlio di un imprenditore di Cellole.

Drammatico incidente nel Casertano, morto 17enne. Altri tre giovani rimasti feriti

La vittima, Alfredo Sparagna, viaggiava sul lato passeggero assieme ad un amico 18enne, quando la Suzuki su cui viaggiavano ha urtato frontalmente la Fiat 500 su cui si trovavano due ragazze di 21 e 27 anni. Uno scontro violentissimo, che ha portato i quattro giovani a rimanere incastrati nelle lamiere.

Per Alfredo, 17enne figlio di un imprenditore di Cellole, non c’è stato nulla da fare: trasportato d’urgenza alla Clinica Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, è morto a causa delle gravi ferite riportate.Il 18enne e una delle due ragazze a bordo sono ricoverati in prognosi riservata all’ospedale di Caserta, mentre l’altra ragazza è al San Rocco di Sessa Aurunca. Giunti sul luogo dell’incidente i carabinieri della stazione locale, hanno avviato le indagini di rito per individuare la dinamica esatta dell’incidente fatale, nonché le eventuali responsabilità.