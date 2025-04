Il cuore di Napoli, è Giovedì Santo per tutti: ‘a Zuppa ‘e Cozzeche è gratis per i bisognosi

Anche quest’anno, in occasione del Giovedì Santo, a Napoli ci sarà la Zuppa di Cozze Solidale, l’iniziativa benefica promossa dall’Assessorato alle Attività Produttive e dall’Assessorato al Welfare, insieme al Presidente del CAAN Carmine Giordano, che consente di distribuire ai più bisognosi il tradizionale piatto: saranno gli ospiti del Centro di prima Accoglienza di via De Blasiis a gustare una deliziosa zuppa di cozze gratis.

Giovedì Santo 2025, a Napoli zuppa di cozze gratis per i bisognosi

Per il quarto anno consecutivo, l’iniziativa vedrà riuniti numerosi i senzatetto e le persone che vivono in condizioni di disagio socio-economico, pronti a celebrare la ricorrenza che precede la Pasqua. Dal CAAN, il più grande centro agroalimentare del Mezzogiorno, è già partito un carico di oltre un quintale di prodotti offerti generosamente dagli operatori del settore ittico, con la collaborazione della Cooperativa Napoli Libera, destinati all’ex dormitorio pubblico di via De Blasiis.

A gustare la tipica zuppa della tradizione pasquale partenopea saranno le ottanta persone senza dimora attualmente ospitate nella struttura, per le quali l’Istituto Professionale per l’Enogastronomia “Antonio Esposito Ferraioli” di Napoli ha curato, come negli anni precedenti, la preparazione del piatto.

“Anche quest’anno abbiamo voluto riproporre la Zuppa di Cozze solidale per il Giovedì Santo, un gesto semplice ma profondamente simbolico, che porta calore a chi vive una condizione di fragilità. Grazie alla generosità degli operatori del CAAN, al lavoro prezioso della Cooperativa Napoli Libera e alla collaborazione dell’Istituto Antonio Esposito Ferraioli, possiamo offrire una cena speciale agli ospiti del Centro di Prima Accoglienza. Questa iniziativa rappresenta un bellissimo esempio di rete tra istituzioni e privato, in cui la solidarietà diventa azione concreta e condivisione autentica” – ha dichiarato Luca Fella Trapanese, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli.

“La zuppa di cozze, a Napoli, è più di un piatto: è una tradizione, un sapore di casa. Poterla condividere con cento persone che vivono una condizione difficile è un gesto semplice ma pieno di significato. Un grazie al CAAN, che anche quest’anno ha condiviso e sostenuto l’evento. Quando le istituzioni fanno squadra con il territorio, succedono cose belle. Fra i tanti pregi di Napoli c’è quello di saper essere solidale, accogliente, vera” – ha commentato l’assessora al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato.

“Il Giovedì Santo è una delle giornate di massima affluenza per il nostro mercato ittico. Ma i nostri operatori non si tirano mai indietro di fronte alla richiesta di aiutare chi vive in condizioni di svantaggio economico e sociale, e per questo non smetterò mai di ringraziarli. Così come non posso fare a meno di ringraziare il Presidente della CNL, Stefano Luciano, e il dirigente scolastico dell’Istituto Ferraioli, professoressa Rita Pagano, per l’impegno e la passione che da sempre mettono in questa iniziativa, consentendoci di portarla avanti ormai da sei anni” – ha concluso il presidente CAAN Carmine Giordano.