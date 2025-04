Napoli, si prova il doppio colpo dall’Udinese: ecco chi potrebbe vestire la maglia azzurra

Radio Kiss Kiss inizia a parlare di calciomercato in casa Napoli. Secondo l’emittente, gli azzurri sono a stretto contatto con i vertici dell’Udinese per chiudere due operazioni. Sulla lista dei desideri ci sono i nomi di Oumar Solet e Lorenzo Lucca.

Il primo è stata la rivelazione della seconda metà di stagione, guadagnandosi gli occhi di tante big italiane. Il secondo, con dieci gol in stagione ha attratto su di se molti club anche all’estero e con tutta probabilità sarà asta per lui.

Solet e Lucca nel mirino del Napoli, ecco le ultime sul mercato azzurro

“Oumar Solet, classe 2000, è un difensore centrale francese che ha attirato l’attenzione del Napoli grazie alle sue prestazioni con l’Udinese. Lucca si è distinto per le sue doti fisiche e tecniche, attirando l’attenzione di diversi club di Serie A. Il Napoli vede in Lucca una valida alternativa per l’attacco, soprattutto considerando la necessità di avere un vice-Lukaku affidabile. Oltre a Solet e Lucca, il Napoli sta monitorando altri profili, come il difensore Sam Beukema del Bologna, per assicurarsi alternative valide in caso di difficoltà nelle trattative principali”.