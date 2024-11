Tragedia in Campania, all’improvviso si schianta con l’auto contro il muro: morto a 34 anni

Tragedia a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, dove a seguito di un incidente si è spento il giovane Fabio Zazzarino, residente ad Alife, morto a soli 34 anni.

Incidente a Piedimonte Matese: morto un uomo di 34 anni

Il dramma si è consumato intorno alla mezzanotte, in località Sepicciano, nei pressi del centro per l’impiego. Stando ad una prima ricostruzione, resa nota da Il Mattino, il 34enne, che era a bordo della sua auto da solo, si sarebbe schiantato improvvisamente contro un muro.

Un impatto avvenuto per cause ancora da accertare con dinamiche che saranno chiarite nel corso delle indagini. Probabile che il conducente abbia perso il controllo dell’auto ma bisognerà capire per quale motivo, se ad esempio per un guasto alla vettura o altro.

I sanitari del 118, giunti sul posto a pochi minuti dallo schianto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, probabilmente morto sul colpo. La comunità casertana ha appreso la notizia con sconforto, piangendo un altro ragazzo che, purtroppo, ha perso la vita a soli 34 anni.

Soltanto pochi giorni fa, in simili circostanze, un altro incidente si è verificato a Nola, in provincia di Napoli. A perdere la vita è stato un uomo di 36 anni. Secondo quanto emerso, la vittima avrebbe perso il controllo della vettura impattando fatalmente contro il guardrail. Trasferito d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, è morto poco dopo in seguito alle lesioni riportate.