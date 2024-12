Ragazza si getta nel fiume Volturno: salvata dai Vigili del Fuoco

Importante operazione dei Vigili del Fuoco di Caserta che hanno salvato la vita ad una ragazza che aveva intenzione di gettarsi nel Volturno nel tratto che attraversa la città di Capua.

Salvata una ragazza che si è gettata nel Volturno

Dalle ore 10 di questa mattina ,verso le ore 10:00, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono stati impegnati a soccorrere una giovane donna che ha tentato di gettarsi nel fiume Volturno dal ponte Romano nel comune di Capua. I passanti che hanno assistito al gesto estremo hanno immediatamente avvisato la sala operativa che ha inviato sul posto una squadra dalla sede Centrale, il nucleo SFA ( Soccorritori Fluviali Alluvionali) con un gommone ed il nucleo S.A.F. ( Speleo Alpino Fluviale) ed un’autoscala.

Immediatamente giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato la giovane donna in acqua assistita da una Vigilessa della locale stazione che l’aveva raggiunta con una canoa e le teneva la testa fuori l’acqua. Pertanto si provvedeva a raggiungere le due persone nel fiume e ad effettuare una manovra di recupero per il successivo trasporto in ospedale da parte del personale del 118.

Si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma è non mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti. Per questo bisogna chiedere aiuto, ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.