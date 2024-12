Una donna inglese di 44 anni è stata ritrovata senza vita a Villa Literno, nel Casertano. Il suo corpo si trovava in un’autovettura che era stata notata in un canale di scolo per le acque dai carabinieri nel corso di un giro di perlustrazione. I militari hanno poi allertato i vigili del fuoco, che con fatica hanno estratto la vittima dall’abitacolo.

Tragedia nel Casertano, a Villa Literno ritrovata auto in un canale di scolo: morta donna di 44 anni inglese

Questa mattina verso le ore 09:00 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone è intervenuta in via Giardino, nel comune di Villa Literno, allertati dai Carabinieri che , durante il loro giro di perlustrazione, hanno notato tra la vegetazione il pianale di un’autovettura capovolta in un canale di scolo per le acque. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno montato due pezzi di scala italiana riuscendo a raggiungere l’automobile per il successivo recupero dell’auto con l’autogrù. Purtroppo, dopo aver posizionato l’auto in zona sicura ed aperto le porte, si è rinvenuto al suo interno il corpo esanime di una donna di 44 anni e nazionalità inglese. Si provvedeva, pertanto, a fare intervenire la polizia mortuaria per gli adempimenti del caso.