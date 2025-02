Rubò una mattonella alla Reggia di Caserta: trovato morto carbonizzato in mezzo alla campagna

Morto l’uomo che nel 2023 aveva rubato una mattonella nella Reggia di Caserta: il corpo senza vita trovato carbonizzato nelle campagne.

Trovato morto carbonizzato: aveva rubato nella Reggia di Caserta

Un corpo senza vita, parzialmente carbonizzato, è stato ritrovato nelle campagne di Vairano Patenora, nel casertano, nella mattinata di ieri 6 febbraio dai carabinieri.

Stando alle informazioni diffuse da ANSA, le condizioni del cadavere ne avrebbero resa difficile l’identificazione ma, nel pomeriggio di ieri, è arrivata la risposta che ha sorpreso tutti: si tratta di Ciro Canale, 43 anni, che nell’aprile del 2023 divenne noto alle cronache per aver rubato una mattonella dalle sale della Reggia dii Caserta.

Ritrovati in casa parecchi cimeli, si indaga sulla morte

Ad incastrarlo, all’epoca, furono le immagini della videosorveglianza: le telecamere a circuito chiuso avevano ripreso l’uomo mentre attraversava la porta d’ingresso della sala delle Battaglie e calpestava una mattonella staccata.

Pochi istanti di esitazione, poi l’uomo torna indietro e si impossessa di quella piastrella, tutto sotto gli occhi elettronici della vigilanza. Dopo pochi giorni, i carabinieri della sezione operativa di Caserta, perquisivano l’abitazione di Canale, a Castel Volturno, ritrovando quella stessa piastrella in una busta di plastica con sopra un’etichetta “Reggia di Caserta”.

Si scoprì poi che l’uomo sarebbe stato un vero “appassionato” di furti d’arte e di cimeli: in casa, in una cassa di legno, furono rinvenute targhe commemorative e frammenti di statue. Alcuni “souvenir” risultarono rubati addirittura a Londra, al British museum e a piazza Waterloo: l’uomo fu denunciato per furto di opera d’arte.

Sulla morte dell’uomo ora indagano i carabinieri, ai quali spetterà il compito di approfondire se si sia trattata di una macabra coincidenza o se dietro il ritrovamento del ladro d’arte carbonizzato possa nascondersi qualcosa di più grosso.