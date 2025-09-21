Turisti olandesi dispersi nel casertano: intervengono i Vigili del Fuoco, sono stati messi in salvo

Ritrovati dopo poche ore i turisti scomparsi nelle campagne della provincia casertana: la coppia stava effettuando un’escursione in bicicletta, intervengono i Vigili del Fuoco.

Ritrovati i turisti olandesi scomparsi

Attimi di paura nel Casertano per una coppia di turisti olandesi che, durante un’escursione in bici tra i boschi di Castel di Sasso, ha perso l’orientamento non riuscendo più a ritrovare la strada.

La vicenda si è conclusa con un lieto fine grazie all’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco e delle forze di soccorso.

Secondo quanto riportato da ANSA, i due ciclisti si sarebbero avventurati in località Borgo Vallata, un’area verde molto frequentata dagli amanti della natura, ma la fitta vegetazione e la scarsa conoscenza del territorio hanno reso impossibile ritrovare il sentiero. Smarriti e in difficoltà, hanno lanciato l’allarme che ha messo in moto la macchina dei soccorsi.

Individuati con gli elicotteri e messi in salvo

Il comunicato dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta descrive l’operazione come complessa: la squadra della sede centrale, con il supporto del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano, ha sorvolato l’area fino a individuare dall’alto i due turisti. Una volta localizzati, la squadra di terra è riuscita a raggiungerli e metterli in salvo.

Nonostante lo spavento, entrambi erano in buone condizioni di salute e non hanno avuto bisogno di cure mediche. Le operazioni si sono concluse nel pomeriggio, restituendo serenità a una giornata che poteva finire molto peggio.

L’intervento è risultato ulteriormente complicato dalla contemporanea emergenza – ancora in corso nel momento in cui scriviamo – per la scomparsa di un uomo sempre nel casertano, a Roccamonfina. Di quest’ultimo si sarebbero perse le tracce ieri mattina mentre era alla ricerca di funghi nei boschi.

Le autorità raccomandano prudenza

Boschi e sentieri del Casertano e non solo, seppur affascinanti, possono rivelarsi insidiosi per chi non conosce il territorio.

Proprio per questo le autorità raccomandano prudenza, l’utilizzo di dispositivi di orientamento e, soprattutto, di non avventurarsi mai da soli o senza adeguata attrezzatura e preparazione.