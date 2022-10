Non si fermava davanti a niente e nessuno e in due mesi ha collezionato ben 13 furti. Un 28enne di Castellammare di Stabia (Napoli) è strato arrestato dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato. In 60 giorni aveva compiuto diversi furti e aveva preso di mira anche una chiesa, rubando più volte da una gettoniera le offerte dei fedeli.

Castellammare, 13 furti in due mesi: ruba anche le offerte dei fedeli in Chiesa

In totale aveva accumulato un bottino stimato in circa 15mila euro. Il 28enne, al quale gli inquirenti contestano anche due tentativi di furto, preferiva entrare in azione di notte. Come reso noto dalle agenzie di stampa, i suoi “colpi” li ha messi a segno tra febbraio e marzo scorsi e le sue vittime sono state bar, ristoranti e supermarker non solo della sua città natale. Il ladro infatti si muoveva anche verso Vico Equense, Meta e Piano di Sorrento. Variegata la refurtiva che ha portato via: contanti, assegni, set di coltelli e alimentari vari, tra cui carne, olio, vino champagne e uova pasquali.

All’indagato viene contestato anche al furto di due motocicli tra Vico Equense e Meta ma, soprattutto, di essere colui che ha prosciugato una gettoniera per le offerte che si trovava in una chiesa di Castellammare. I tentativi di furto, invece, riguardano un pub e un’armeria della penisola Sorrentina. Gli investigatori sono riusciti a individuarlo anche grazie alle immagini dei sistemi di video sorveglianza. L’accusa di furto aggravato gli è stata notificata nel carcere napoletano di Poggioreale dove già si trovava per precedenti reati.

A Pompei presi ladri di biciclette

E’ l’alba e i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata stanno percorrendo le strade di Pompei. La gazzella è in via Colle San Bartolomeo quando nota – all’altezza del civico 57 – due persone nell’androne di un palazzo. I due vengono sorpresi mentre stanno tentando di rubare 2 bici legate con catene e vengono bloccati. Perquisiti, addosso ad uno dei due (il più giovane) viene trovata una tronchese che sarà poi sequestrata. Gli arrestati sono già noti alle forze dell’ordine, hanno 24 e 50 anni, sono originari del Marocco e mentre il primo abita a Striano il complice è residente a Poggiomarino. Entrambi sono in attesa di giudizio.