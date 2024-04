VIDEO/ Juve Stabia promossa in Serie B, a Castellammare festa sfrenata fino a notte fonda

Con il pareggio ottenuto sul campo del Benevento, la Juve Stabia ha conquistato la matematica promozione in Serie B. Un successo, quello del club di Andrea Langella, arrivato con ben tre giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato di C.

Juve Stabia promossa in Serie B, a Castellammare festa sfrenata fino a notte fonda

Un girone dominato fin dalla prima giornata, grazie ad un’incredibile cavalcata fatta che ha consentito alla squadra di Castellammare di tornare in cadetteria quattro anni dopo l’ultima apparizione.

Con 21 vittorie, 11 pareggi e sole 3 sconfitte in 35 partite, i ragazzi allenati da Guido Pagliuca hanno tenuto sempre a debita distanza le dirette inseguitrici: Avellino e Benevento, le due grandi favorite alla vittoria finale, non sono mai riuscite a mettersi in scia delle Vespe, che grazie soprattutto ad una difesa granitica – solo 20 reti subite – sono riuscite a compiere un’impresa che ha scatenato la sfrenata festa al fischio finale del Vigorito.

Il successo della Juve Stabia è stato celebrato anche dai vertici dirigenziali del Napoli – De Laurentiis su tutti – con cui i gialloblu hanno creato negli anni un legame di amicizia e stima, sugellato da una serie di amichevoli disputate tra le due compagini.