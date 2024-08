Castellammare, mare balneabile dopo 51 anni: spiaggia libera tra le più grandi del Napoletano

Nella giornata di ieri, la città di Castellamare di Stabia ha potuto finalmente annunciare la balneabilità del suo mare dopo cinquantuno anni. Una giornata che le autorità locali hanno definito “storica”. La città, che conta oltre sessanta mila abitanti, lottava da anni per riavere il proprio mare disponibile per turisti e i tanti cittadini che erano costretti a spostarsi per una giornata in spiaggia. Con il controllo dell’Arpac dello scorso 22 luglio però, dopo tanta attesa, ha dichiarato buona la qualità dell’acqua del tratto di mare antistante la Villa Comunale.

Torna la balneabilità a Castellamare di Stabia, la felicità dei cittadini e delle autorità locali

Per rendere di nuovo balneabile il mare di Castellammare di Stabia è stata portata avanti un’ampia attività di bonifica durata circa sette anni. Che oltre al Comune ha coinvolto la Regione Campania, l’Ente Idrico Campano e l’azienda di servizi idrici Gori. Pulita e sanificata anche tutta la sabbia del litorale che versava in uno stato pessimo, presentando grosse chiazze di terra. Per completare l’opera, sono state aggiunte le docce, una passerella e alcuni cartelloni per ricordare le regole da rispettare a tutti i cittadini che frequenteranno la spiaggia.

All’inaugurazione ha presenziato anche Vincenzo De Luca. Ospite dell’evento che alla stampa ha voluto sottolineare la sua soddisfazione: “E’ una giornata storica per tutta Castellamare di Stabia. Questo è l’inizio di un progetto che renderà balneabile tutto il Golfo di Napoli. Speriamo che le persone siano responsabili. Bisogna custodire per bene questa spiaggia, seguendo tutte le regole del caso”. Ha voluto dire la sua anche il sindaco Luigi Vicinanza (che ha festeggiato tuffandosi in mare): “Per noi questo è un riscatto sociale. Era uno dei miei primi obiettivi una volta salito come sindaco di Castellamare di Stabia”.