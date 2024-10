VIDEO/ Violenza nel Vesuviano, cittadino bengalese picchiato dal branco

Immagini di efferata violenza arrivano da Castellammare di Stabia, comune vesuviano dell’area metropolitana di Napoli. Nel video pubblicato dalla pagina di denuncia Facebook ‘SOS Stabia – Ricomincio da tre’, si vedono chiaramente diversi giovani accanirsi su un cittadino extracomunitario di origini bengalesi.

VIDEO/ Violenza a Castellammare di Stabia, cittadino bengalese picchiato dal branco

“Quanto accaduto domenica sera in Villa Comunale – ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza – non ammette scusanti: un atto vile e ingiustificabile da parte di un gruppo che ha agito con la logica del branco.

Questo episodio rappresenta una ferita per tutta la nostra comunità e il simbolo di un’aggressività cieca che va condannata con fermezza. Tuttavia, non è l’unico aspetto inquietante di questa vicenda – aggiunge – Ciò che turba e amareggia maggiormente è l’indifferenza di coloro che hanno assistito alla violenza senza intervenire o chiedere aiuto. Alcuni ragazzi hanno persino filmato la scena, partecipando indirettamente a quella che considero una manifestazione di disumanità, qualcosa che non può trovare spazio nella nostra Castellammare. Episodi come questo evidenziano la necessità di garantire maggiore sicurezza e controllo.

Per questo, faccio appello alle autorità competenti affinché assicurino una presenza più incisiva delle forze dell’ordine sul nostro territorio. Non possiamo permettere che la violenza diventi parte della quotidianità”.