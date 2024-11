Incidente fatale sulla statale Sorrentina, dopo Simeon muore anche Alessia: aveva 19 anni

Una tragedia immane si è abbattuta sulla comunità di Castellammare di Stabia nelle ultime ore. Due ragazzi, Simeon Dimitrov e Alessia Piccirillo di 18 e 19 anni, sono morti in seguito ad un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla strada statale 145 Sorrentina nei pressi dello stabilimento ‘Bikini’, a Vico Equense.

Castellammare di Stabia, incidente sulla statale Sorrentina: dopo Simeon Dimitrov muore anche Alessia Piccirillo

I due giovani si trovavano su una moto, guidata da Simeon, quando per cause ancora in corso di accertamento sono andati ad impattare in maniera fatale contro un muro. Il 18enne è deceduto sul colpo, mentre Alessia era stata trasferita d’urgenza in codice rosso all’ospedale del Mare di Napoli, dove purtroppo è morta dopo tre giorni di agonia.

I due studenti, che erano nella stessa classe dell’istituto Sturzo, tornavano a casa dopo una serata in penisola sorrentina.

Questo il messaggio diffuso dal comune di Castellammare di Stabia: “Purtroppo, nemmeno Alessia ce l’ha fatta. Questa tragedia, che ha già colpito profondamente la nostra comunità con la perdita del suo compagno di classe Simeon, lascia in tutti noi un senso di vuoto e incredulità. Oggi Castellammare si unisce nel lutto, con il cuore pesante e una profonda vicinanza alle famiglie dei due giovani, che stanno affrontando un dolore inimmaginabile. Che la terra vi sia lieve, Alessia e Simeon. Riposate in pace”.