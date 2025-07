Notte di tensione all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove un uomo ha mandato in frantumi la vetrata del triage e aggredito tre guardie giurate. Il protagonista dell’episodio è un 49enne di Torre del Greco, Pasquale Visciano, già noto alle forze dell’ordine.

Distrugge la vetrata del triage dell’ospedale di Castellammare

Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha perso il controllo per la lunga attesa a cui era sottoposta la moglie, in codice bianco. In preda alla rabbia, ha sfondato la parete divisoria in vetro dell’area triage e si è scagliato fisicamente contro il personale di sicurezza, intervenuto per tentare di calmarlo.

I carabinieri della compagnia di Castellammare sono arrivati in pochi minuti e hanno bloccato e arrestato l’uomo. Pasquale Visciano è stato trasferito in carcere con l’accusa di lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Non si segnalano ferite gravi tra le guardie aggredite, ma l’episodio riporta l’attenzione sulle condizioni di sicurezza nei pronto soccorso campani, sempre più spesso teatro di episodi di violenza.