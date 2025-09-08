Castellammare, Porsche sbanda e distrugge aiuole e fontanina: illesi i giovani nella vettura

Un rovinoso incidente a Castellammare di Stabia ha coinvolto un’auto di lusso, una Porsche, che ha sbandato uscendo fuori strada e distruggendo aiuole ed una fontanina.

Incidente a Castellammare, Porsche distrugge area verde

È accaduto sulla panoramica di Castellammare, quella strada che inchioda lo sguardo al mare e che conduce proprio al mare dei paesi della Penisola Sorrentina: ieri mattina, domenica 7 settembre, una Porsche ha sbandato rovinosamente, distruggendo aiuole, paletti e una fontanina nella zona di Privati, area collinare del comune stabiese.

I fatti sono stati riportati da diverse testate tra cui Stabianews ed il Corrierino: stando alle prime impressioni e alle immagini conseguenti all’impatto, è molto probabile che sia stata l’alta velocità ad aver portato il conducente della vettura super lusso (un giovane, stando alle fonti, così come giovani erano anche i passeggeri dell’auto) a perdere il controllo e ad impattare contro l’area verde in cui c’era anche una statua della Vergine Maria, che non ha subìto danni.

Sul posto una statua della Madonna senza un graffio: illesi conducente, passeggeri e passanti

I più legati a quest’effigie sacra non hanno potuto che ricondurne la presenza al fatto che l’incidente non avrebbe causato feriti: né tra conducente e passeggeri della Porsche, né tra le persone sedute su una panchina che si troverebbe praticamente sul luogo dell’incidente. Tutti incredibilmente illesi. E nessuno che passava sulla traiettoria del bolide nella tarda mattinata di una domenica ancora estiva, a due passi dal frequentatissimo mare della Penisola.

Distrutte le aiuole e la fontanina, distrutta la Porsche. Sul posto è stato necessario l’intervento della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia per ricostruire con esattezza l’accaduto ed individuare eventuali responsabilità circa il sinistro.

Un episodio che scuote nuovamente le opinioni sulla sicurezza stradale della SS 145 ma che, ancora una volta, accende i riflettori sull’importanza di una guida responsabile ed attenta soprattutto da parte dei meno giovani ed a maggior ragione quando si guidano auto di una certa potenza.