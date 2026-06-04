Tragedia nel Napoletano, Daniele picchiato dal fratello con una sedia: è morto a 51 anni

Dopo quattro mesi di agonia è deceduto Daniele Cesarino, il 51enne di Castellammare di Stabia rimasto gravemente ferito dopo essere stato aggredito dal fratello e morto pochi giorni fa in ospedale.

Castellammare, aggredito dal fratello con la sedia: è morto

Stando a quanto emerso dalle indagini, il 51enne sarebbe stato colpito violentemente alla testa con una sedia metallica. Ad aggredirlo sarebbe stato il fratello, di 41 anni, pare al culmine di una lite sfociata per futili motivi. Al centro della discussione vi sarebbero questioni economiche, principalmente legate alla casa dei genitori defunti, dove viveva la vittima.

Dopo la corsa in ospedale, alcune settimane di coma e una serie di delicati interventi chirurgici, Daniele si sarebbe risvegliato ma le sue condizioni si sarebbero successivamente aggravate fino a decretarne la morte.

Inizialmente la dinamica dell’aggressione era stata occultata. Stando a quanto reso noto da Il Corriere, infatti, il 41enne avrebbe suggerito al fratello di riferire di aver ricevuto soltanto uno schiaffo che gli avrebbe provocato una caduta. Gli investigatori avrebbero, però, recuperato la confessione dell’uomo, direttamente dalla stanza d’ospedale, procedendo poi all’arresto. Finito in carcere con l’accusa di tentato omicidio, ora il 41enne dovrà rispondere di omicidio.