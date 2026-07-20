Miracolo nel Napoletano, diventa mamma a 57 anni: il bimbo è nato e sta bene

Una donna è diventata mamma all’età di 57 anni: è successo a Villa Stabia, a Castellammare di Stabia, protagonista di un grande traguardo legato alla medicina della riproduzione e alla ginecologia.

Meraviglia a Castellammare: diventa mamma a 57 anni

La lieta notizia è stata resa nota dal gruppo Omnia Salute-Pma e medicina rigenerativa. A seguire il caso l’equipe diretta dal dottor Alfonso Maria Irollo, insieme ai dottori Salvatore Ercolano, Gennaro Calabrese e Fulvio Alifano.

La paziente, non italiana, è stata assistita nell’intero percorso di procreazione medicalmente assistita, durante la gravidanza e il parto, dal professor Irollo, ginecologo di Gragnano e specialista in medicina della riproduzione e medicina rigenerativa.

Il transfer embrionario è stato eseguito alla fine dello scorso anno in uno dei tre centri di PMA diretti dal dottor Irollo, situato a Gragnano. Un percorso portato a termine con successo con la nascita del piccolo: mamma e neonato stanno bene e godono entrambi di ottime condizioni di salute. La coppia di neo-genitori ha espresso “grande emozione e felicità per il raggiungimento di un obiettivo inseguito con determinazione”.

“Il caso rappresenta un risultato di particolare rilevanza clinica, ottenuto grazie a un percorso altamente personalizzato di medicina della riproduzione, frutto dell’integrazione tra tecniche avanzate di Pma, un’attenta selezione clinica della paziente e protocolli terapeutici innovativi, orientati all’ottimizzazione delle condizioni biologiche dell’endometrio e dell’organismo materno grazie alla medicina rigenerativa” – si legge nella nota diffusa.

“Ogni percorso di infertilità è unico e richiede una strategia costruita su misura. La nascita di questo bambino rappresenta innanzitutto una grande gioia per la coppia. È anche la conferma che l’integrazione tra procreazione medicalmente assistita, medicina rigenerativa e personalizzazione dei trattamenti può offrire nuove opportunità anche in situazioni particolarmente complesse, sempre nel rispetto delle indicazioni cliniche e delle migliori evidenze scientifiche disponibili” – ha spiegato il dottor Irollo.