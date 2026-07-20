Torre Annunziata in festa per la Madonna del Carmine: la città piena di gente, luci e musica

Torre Annunziata ha festeggiato la Madonna del Carmine con tre giornate dedicate alla fede, all’intrattenimento e alla convivialità.

La comunità di Torre Annunziata che si ritrova

Quest’anno la giornata dedicata alla Madonna del Carmine a Torre Annunziata non si è consumata esclusivamente fra le mura di una chiesa o in processione, ma ha permesso ai cittadini di riunirsi e vivere le strade della propria città, da troppo tempo vuote e dimenticate.

La piccola via Talamo si è riempita di persone, luci e musica, regalando a Torre Annunziata un prezioso momento di unione collettiva. Era da anni, infatti, che la festa non veniva più celebrata, privando la città di un altro piccolo pezzo della sua identità e storia.

I festeggiamenti della Madonna del Carmine a Torre Annunziata

Un quartiere che ritorna a vivere grazie alla festa della Madonna del Carmine

«La cosa più bella non sono stati solo gli stand, la musica o il cibo. La cosa più bella è stata vedere un quartiere che da troppo tempo era spento tornare a vivere. Vedere bambini giocare, famiglie passeggiare, amici ritrovarsi e tante persone sorridere e stare insieme» – si legge in una nota di Daniele Vianello di Oplonti Futura – «È questo di cui abbiamo bisogno: sentirci parte di una comunità, riscoprire il piacere di stare insieme e di voler bene al posto in cui viviamo»

La comunità torrese cerca ancora di custodire le proprie tradizioni e bellezze, nonostante l’instabilità amministrativa e l’immobilità in cui versa attualmente Torre Annunziata. Fra cantieri abbandonati e spiagge inagibili, bastano le luci di un quartiere per riaccendere la città.

«Spero che verranno fatte altre iniziative come questa» – ha affermato un cittadino – «Torre Annunziata ha un urgente bisogno di riscoprire le sue radici. Solo così la città potrà effettivamente rinascere»

È questo il sentimento che accomuna oggi i torresi, stanchi di un’amministrazione assente, che da sempre ha relegato le potenzialità culturali e paesaggistiche della città all’ultimo gradino delle priorità.