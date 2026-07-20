Borrelli in diretta per l’accessibilità delle spiagge a Torre del Greco: ma la discesa era più avanti

In una delle sue ormai famose dirette Facebook, l’On. Francesco Emilio Borrelli ha voluto denunciare la situazione di una discesa libera sulla spiaggia del litorale di Torre del Greco.

Diretta di Borrelli dalla spiaggia: battaglia contro le barriere architettoniche

La situazione evidenziata dal parlamentare, che ha raccolto la protesta di alcuni bagnanti, è la presenza di uno scivolo che dal marciapiede di via Litoranea porta al massetto di cemento presente sulla spiaggia, su cui sono stati installati dei bagni chimici.

Oggetto della protesta l’impossibilità per i disabili, secondo Borrelli e i bagnanti, di accedere all’arenile per la mancanza di un’ulteriore passerella che dal massetto conduca al bagnasciuga e lo “scalino” impossibile da superare anche per persone anziane.

Una diretta live vista, nel pomeriggio di ieri, domenica 19 luglio, da circa 300 mila persone che però non tiene conto di alcuni dettagli.

Progetto “A-mare tutti”, sedie balneari e autobus a disposizione

Il comune di Torre del Greco, infatti, nell’ambito del progetto “A-mare tutti”, ha attrezzato su tre spiagge cittadine (due in via Litoranea ed una in via Calastro) degli ausili per consentire la balneazione assistita proprio delle persone con disabilità.

Tali ausili consistono non solo in passerelle facilitate per l’accesso alle spiagge ma anche sedie da mare specifiche per la balneazione assistita e bagni chimici accessibili. Inoltre, a supporto dei bagnanti vi è la presenza di OSS specializzati ed un servizio bus di trasporto con presenza a bordo di OSS.

In un nostro articolo del 13 luglio scorso avevamo annunciato l’avvio del progetto mostrando le immagini delle sedie JOB su una delle spiagge destinate al servizio, all’altezza di via Ponte della Gatta (a poche centinaia di metri dall’arenile oggetto della live di Borrelli).

Il servizio attivo nei giorni feriali, fino alle 15

Inoltre, si legge proprio nell’articolo e nell’avviso diffuso dal comune corallino, il servizio di assistenza è erogato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15. Il parlamentare di AVS è invece “capitato” sulla spiaggia di domenica pomeriggio, alle 16.50.

Una battaglia assolutamente condivisibile quella contro le barriere architettoniche e per l’accesso libero alle spiagge di tutti, in particolare dei disabili, così come lo sono tante altre invettive dell’On. Borrelli.

Ma, in questo caso, interventi importanti seppur parziali erano stati già messi in campo per quest’estate e senza notorietà social: il parlamentare, probabilmente, non ne era stato informato.