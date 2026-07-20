Napoli, certificazione di eccellenza mondiale al Pascale: è il primo centro del Sud

L’Istituto dei tumori Pascale di Napoli entra nell’élite europea della chirurgia ginecologica oncologica: la Struttura Complessa di Ginecologia Oncologica, diretta dal professor Vito Chiantera, ha ottenuto la certificazione dell’European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), il più autorevole organismo europeo che definisce gli standard di qualità per la cura dei tumori ginecologici.

Tumori ginecologici, Pascale di Napoli ottiene l’ESGO

Il polo oncologico partenopeo ha conquistato il riconoscimento riservato ai centri che dimostrano i più elevati livelli di qualità nell’assistenza, nella chirurgia, nella ricerca e nell’organizzazione dei percorsi di cura per le pazienti con carcinoma ovarico avanzato. Ad oggi, il Pascale è il primo centro del Sud Italia ad aver ottenuto questa certificazione.

Il risultato arriva a tre anni dall’insediamento dell’équipe guidata da Chiantera. In questo periodo il centro ha eseguito oltre 70 interventi chirurgici su pazienti affette da carcinoma ovarico avanzato, affrontando anche procedure ad altissima complessità e multi compartimentali, che richiedono competenze altamente specialistiche.

La certificazione ESGO, tuttavia, non premia soltanto i volumi di attività. La valutazione prende in esame l’intero percorso di cura: l’approccio multidisciplinare, la personalizzazione delle terapie, l’integrazione tra chirurgia, oncologia medica, diagnostica e assistenza, oltre al rispetto di rigorosi indicatori di qualità definiti a livello europeo.

Un altro elemento determinante è rappresentato dalla ricerca scientifica. Negli ultimi tre anni la ginecologia oncologica del Pascale ha pubblicato numerosi lavori scientifici sul carcinoma ovarico su riviste internazionali di primo piano, partecipando e coordinando studi clinici e progetti di ricerca nazionali e internazionali.

Per la struttura diretta dal professor Vito Chiantera, la certificazione ESGO rappresenta il riconoscimento del percorso compiuto negli ultimi tre anni e consolida il ruolo del Pascale come centro di riferimento per il trattamento del carcinoma ovarico avanzato, inserendolo nella rete dei pochi centri europei che rispondono agli standard di eccellenza definiti dalla società scientifica.

“La certificazione ESGO – dichiara il direttore generale del Pascale, Maurizio di Mauro – rappresenta un risultato di straordinario valore per il nostro Istituto e per l’intera sanità del Mezzogiorno. Essere l’unico centro del Sud Italia a ottenere questo prestigioso riconoscimento europeo significa offrire alle pazienti percorsi di cura ai più alti standard internazionali, senza la necessità di migrare verso altre regioni”.

“È il frutto di una visione che punta sulla qualità, sull’innovazione, sulla ricerca e sulla capacità di attrarre professionisti di altissimo livello. Questo traguardo conferma il ruolo del Pascale come centro di eccellenza nazionale e internazionale nella lotta contro i tumori e ci sprona a investire ancora di più per garantire cure sempre più efficaci e vicine ai bisogni delle persone”.