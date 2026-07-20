Malore improvviso nel parcheggio della discoteca, chi era Carmine: è morto a 27 anni

Si chiamava Carmine Saccone il ragazzo di 27 anni morto, a seguito di un malore, nel parcheggio di un locale di Varcaturo, dopo aver trascorso una serata di divertimento in compagnia dei suoi amici.

Malore fuori al locale a Varcaturo: ragazzo morto a 27 anni

Carmine, residente a Santa Maria a Vico, nel Casertano, aveva raggiunto il locale con i suoi amici. Avrebbero dovuto condividere un momento di svago che si sarebbe poi trasformato in una vera e propria tragedia.

Il 27enne, stando ad una prima ricostruzione, si trovava nel parcheggio della struttura quando, improvvisamente, si sarebbe accasciato al suolo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica ma, nonostante i numerosi tentativi di rianimazione messi in campo, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Intanto la Procura ha disposto il sequestro della salma per far luce, attraverso l’esame autoptico, sulle cause del decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso e l’avvio delle opportune indagini.