Durante le feste di Pasqua e Pasquetta sono molte le danze religione che avvengono in Campania. In particolare ad Ercolano il Lunedì in Albis alcune associazioni di battenti di uniscono per attraversare la città e raggiungere il Santuario della Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia. Un momento di fede e devozione, atteso tutto l’anno.

AD ERCOLANO BATTENTI IN PROCESSIONE PER RAGGIUNGERE LA MADONNA DELL’ARCO

Come spiegato dall’assessore con delega alle Tradizioni religiose ed ai Rapporti con le associazioni, Mariarca Cascone.

“Un corteo che è stato salutato anche dai tantissimi turisti presenti in città. Abbiamo vissuto, tutti insieme, davvero un bellissimo momento di fede e di festa. Dopo due anni di stop legati alla pandemia, volevamo che le associazioni devote alla Madonna dell’Arco potessero celebrare nel migliore dei modi il loro pellegrinaggio.

Per questo, di concerto con il sindaco Buonajuto, con il comando di polizia municipale, guidato dal maggiore Vanacore, e con le associazioni di battenti abbiamo voluto disciplinare in tutta sicurezza quello che resta un momento di preghiera e devozione. E’ stato davvero emozionante vedere le associazioni attraversare le strade della nostra città, accompagnati dallo sguardo incuriosito di tanti turisti. Un momento che vogliamo ripetere anche il prossimo anno, dando forza e sostanza a questa tradizione, magari arricchendola con una serie di appuntamenti preparatori per far conoscere sempre di più il significato religioso, ma anche sociale di questo pellegrinaggio. Vorrei esprimere il mio più vivo ringraziamento alle associazioni dei battenti e al corpo dei vigili urbani per aver contribuito fattivamente alla buona riuscita dell’evento”.

UGO RUSSO, IL VESSILLO IN PROCESSIONE

La processione di Pasqua per la Madonna dell’Arco si è svolta anche a Napoli e ha visto però la foto di Ugo Russo su uno dei vessilli che hanno sfilato al corso Umberto. Il 15enne che perse la vita ucciso da un carabiniere fuori servizio durante una rapina è stato così accostato ai santi suscitando lo sdegno di Borrelli.