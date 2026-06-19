Apre il Parco Giochi pubblico del Napoletano: giostre gratis, personaggi e animazione

Il 27 giugno riapre il Parco Giochi pubblico di Sant’Antonio Abate, nel Napoletano. A renderlo noto è la sindaca Ilaria Abagnale.

Apre il Parco Giochi pubblico di Sant’Antonio Abate

Il Parco Naturale Padre C. Coppola apre nuovamente la sua grande area giochi ai bambini, consentendo alle famiglie di trascorrere giornate di relax e spensieratezza tra natura e divertimento. L’accesso al parco e alle giostre è gratuito.

“L’attesa è finita! Dal 27 Giugno, la felicità dei nostri bambini può finalmente tornare a popolare il Parco Giochi Padre C. Coppola! In queste settimane sono state centinaia le persone, provenienti non solo da Sant’Antonio Abate ma anche da tantissimi territori limitrofi, che ci hanno chiesto con affetto e impazienza quando questo spazio sarebbe tornato a disposizione dei più piccoli. Fra poco più di una settimana quel momento arriverà e lo farà in una veste ancora più accogliente” – ha dichiarato la Abagnale.

“La grande novità di quest’anno è un chiosco completamente rimodernato, pensato come un punto di ritrovo ideale dove potersi fermare per una bibita fresca, ma attrezzato anche per il pranzo e la cena, permettendo così ai genitori di rilassarsi mentre i bambini si divertono in totale sicurezza tra le giostre”.

In occasione della giornata inaugurale di sabato 27 giugno, a partire dalle 10:00, sul posto giungeranno anche i personaggi delle fiabe più amate dai bambini. Non mancheranno momenti di intrattenimento e animazione.

“Per festeggiare insieme questa attesissima ripartenza, la mattinata sarà arricchita da una bellissima animazione e dalle mascotte dei cartoon più amati, pronte a far sorridere e giocare i nostri figli. Ci tengo a specificare, per correttezza dell’informazione, che in questa prima fase il parco naturale, ovvero il lato superiore naturalistico, resterà ancora chiuso per consentire il termine dei lavori di ripavimentazione, ma siamo già pronti ad annunciarne la riapertura molto presto”.