A San Giovanni torna la Processione in Mare del Santo Patrono: grande festa in spiaggia

Sabato 20 giugno 2026, dalle ore 10:00, si terrà San Giovanni da aMare, l’evento che darà il via alla XXIII Processione a Mare del Santo Patrono, nelle acque di San Giovanni a Teduccio, per la benedizione dei bagnanti.

San Giovanni, processione a mare del Santo Patrono

La storica iniziativa giunta alla sua 23° edizione, rappresenta un momento di dedizione al Santo Patrono e coinvolgimento dei giovani e di tutta la cittadinanza all’evento “San Giovanni da aMare”. Un’occasione per dimostrare la vicinanza al territorio e sostenere la ripresa della riqualificazione di un tratto costiero per troppo tempo vietato ai napoletani.

Per l’occasione, presso la spiaggia del Municipio ci saranno le seguenti iniziative: “Pratica di discipline inclusive e sportive sulla spiaggia dello sport” e “Aquilonisti, laboratorio ambientale, beach volley e giochi da spiaggia”. Presso lo specchio d’acqua in prossimità del Vico Marino adiacente al Museo di Pietrarsa, si svolgeranno “Partita di beach water polo” e“Canoa e kayak”.

La Statua di San Giovanni Battista sarà ripulita e portata in processione sul tratto costiero di San Giovanni a Teduccio. Sarà possibile prendere parte all’evento anche dal mare, a bordo di apposite imbarcazioni. L’imbarco dei partecipanti è previsto presso il porto del Granatello (Portici) e dalla Darsena Acton.

La statua, situata sul fondale, sarà riportata in superfice dai sub del Centro S. Erasmo, storico organizzatore dell’evento e dai sub delle Forze dell’Ordine partecipanti. Le imbarcazioni dei partner dell’evento “San Giovanni da aMare”, accoglieranno i giovani delle associazioni del quartiere per concedere l’opportunità di partecipare alla processione (per seguire dal mare contattare al numero 338.4669833).

Saranno realizzate immersioni e riprese subacquee dai giovani videomaker che parteciperanno al “Film Festival internazionale Pianeta Mare”. La Fondazione Osservatorio del Mare e del Litorale Costiero e la Fondazione Anton Dohrn parteciperanno con i loro esperti agli eventi di pulizia e di restauro ambientale. Il Parroco della chiesa di San Giovanni Battista, Don Alessandro Manzoni benedirà il monumento e le acque del mare antistanti San Giovanni a Teduccio.

La processione di San Giovanni Battista rappresenta non solo l’occasione per onorare il santo patrono e la benedizione del mare, ma anche testimoniare la rinascita del quartiere che passa dalla restituzione delle spiagge e dei siti costieri ai giovani e alla collettività.