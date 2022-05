Dieci studenti meritevoli di borsa di studio saranno premiati a Villa Campolieto ad Ercolano. I giovani riceveranno il riconoscimento lunedì 16 maggio a partire dalle ore 9.00. Queste borse di studio sono state rese possibili grazie alla generosità del sindaco Ciro Buonajuto che ha deciso di rinunciare ad una parte della sua indennità come primo cittadino per donarla agli studenti migliori delle scuole superiori di Ercolano, Torre del Greco e Portici.

IL SINDACO DI ERCOLANO DONA PARTE DELLA SUA INDENNITA’ COME BORSA DI STUDIO

Tra i premiati, vi è anche uno studente ucraino che ha presentato un racconto di paura ma allo stesso tempo di speranza per un futuro migliore. Il giovane frequenta il quinto anno dell’Istituto Superiore Pantaleo di Torre del Greco e ha voluto lanciare attraverso il suo elaborato un appello di pace. Come reso noto in un comunicato diffuso dall’amministrazione comunale:

“L’appuntamento ritorna dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. Quest’anno i riconoscimenti andranno agli studenti di Istituto superiore “Tilgher” di Ercolano, del Liceo Flacco di Portici e dell’Istituto superiore Pantaleo di Torre del Greco. Dal 2010, i riconoscimenti vengono finanziati con le indennità percepite per la sua carica pubblica dal sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto e destinati agli studenti che si sono contraddistinti in elaborati sulle tematiche della legalità e dell’impegno civile”.

GLI INVITATI

Nel corso della cerimonia di consegna si terrà un dibattito sulla Legalità. Parleranno agli studenti l’ex Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho; il presidente emerito della Corte d’Appello di Napoli, Antonio Buonajuto; il console ucraino a Napoli, Maksym Kovalenko; il presidente della Fondazione Polis, don Tonino Palmese; l’ex ministro, Luigi Nicolais; gli artisti Cristina Donadio e Andrea Sannino; gli esponenti della magistratura e delle forze dell’ordine e della politica nazionale.