Un furto subìto, danni e tanta rabbia il ristorante pizzeria MenaRita, al confine tra Ercolano e Torre del Greco: nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 ottobre un ladro ha sfondato una vetrata entrando nel locale e portando via la cassa.

Furto nel ristorante pizzeria, il ladro ripreso dalle telecamere

Risveglio amaro e tanta rabbia per le titolari del ristorante pizzeria MenaRita, che la mattina del 16 ottobre si sono trovate davanti l’agghiacciante spettacolo della propria attività devastata. Durante la notte, alle ore 4.30 circa, un individuo è entrato nel locale distruggendo una vetrata con un piede di porco: nel tentativo di ingresso, poi portato a termine, il ladro ha distrutto diverse bottiglie che si trovavano nell’angolo bar.

Il soggetto è stato immortalato dal sistema di videosorveglianza mentre vagava nel ristorante in cerca di soldi ed oggetti preziosi: ma il primo obiettivo sono stati la cucina ed i frigoriferi, che il malvivente ha cercato di rastrellare. Non trovando nulla di valore, ha lasciato le porte dei frigoriferi aperti mandando così in malora tutto il cibo che vi era all’interno: un ingente danno per il ristorante. Il ladro ha poi individuato la cassa, che ha strappato dal suo alloggiamento sbattendola per terra, nell’inutile tentativo di aprirla: non riuscendo nel suo intento, decide di portarla via con sé, ma non prima di aver vandalizzato i monitor e la centralina di videosorveglianza.

Un tentativo inutile, poiché le immagini sono state comunque registrate e consegnate ai carabinieri della stazione di Portici che stanno indagando sul caso. Ma Silvana e Sabrina, che con impegno portano avanti da anni l’attività, hanno anche deciso di rendere pubblici i filmati a Vesuvio Live: nelle immagini, di cui abbiamo pubblicato una sintesi, abbiamo occultato il viso del criminale. L’uomo, vestito con una sorta di tuta chiara e scarpe da ginnastica, cerca di coprirsi la testa con un foulard: si tratterebbe di un soggetto con una folta barba lunga e degli occhiali da vista.

Il ladro si ferisce mentre cerca di rubare

Tra le amare sorprese che le titolari di MenaRita si sono trovate davanti, anche un tovagliolo sporco di sangue: probabilmente, il ladro si è ferito con il vetro distrutto mentre entrava nel ristorante. Inoltre, sul posto, è stato anche rinvenuto l’attrezzo utilizzato per rompere la finestra ed entrare: superficiali disattenzioni che fanno pensare ad un balordo, più che ad un professionista, ma tutte le ipotesi sono al vaglio dei militari dell’Arma che stanno seguendo il caso.

“Non c’erano grosse somme di denaro nella cassa – spiegano Silvana e Sabrina – ma il ladro ha addirittura rubato le monete dalla cassettina delle mance. I danni sono stati materiali: i vetri rotti, il cibo buttato, ma soprattutto morali. È sconfortante fare tanti sacrifici per poi vedere queste scene, con qualcuno che entra qui, in quella che per noi e per i nostri clienti è una casa“.

Il ristorante MenaRita tornato immediatamente operativo

Ma grazie alla tempra dura delle ragazze, lo sconforto è durato poco ed in poche ore il ristorante pizzeria MenaRita è tornato pienamente operativo e splendente, e con esso il sorriso di chi ci lavora: “Non sono mai stata attaccata al denaro, perché è causa di tanta cattiveria: ma questo è il nostro lavoro e lo amiamo. E per questo andiamo avanti sempre con un sorriso, anzi due”.

Anche per questo hanno scelto di mostrare a tutti le immagini dell’accaduto: “Fa rabbia sapere che ci sono persone del genere lì fuori, che possono fare del male ad altri come lo hanno fatto a noi e speriamo che questo possa aiutare a catturarlo: sia noi che le forze dell’ordine abbiamo ben impresso il volto di questo malvivente”.