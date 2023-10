Prete di Ercolano ai bambini: “Altro che Halloween, vestitevi da santi”

Altro che Halloween e travestimenti, meglio vestirsi da santi. È la proposta di padre Marco Ricci, parroco della chiesa del SS. Rosario di Ercolano, che ha invitato i bambini a vestirsi da santi o come il santo del proprio nome in occasione della festa dei santi di domani 1° novembre che avrà luogo dalle 11.00 alle 13.00 nell’oratorio Il Granellino.

Halloween, il parroco chiede ai bambini di vestirsi da santi

“Per l’occasione, abbiamo un dress code speciale: tutti sono invitati a vestirsi da santi! Chi preferisce può anche travestirsi come il santo patrono associato al proprio nome. In alternativa al dress code è possibile portare un oggetto che rappresenti il santo scelto” – così si legge sulla pagina social della parrocchia.

La lotta dei sacerdoti contro una “festa pagana”

Una scelta che ultimamente è intrapresa da molti parroci, che specialmente nel periodo di Halloween, o la Commemorazione dei Defunti, cercano di far desistere le persone dal festeggiare una ricorrenza importata dal mondo anglosassone e bollata come pagana.

Il periodo dei morti è caratterizzato da usanze peculiari in tutto il Sud Italia, con dei punti di contatto proprio con Halloween (termine che infatti significa All Hallows’ Eve, la vigilia di Ognissanti). Così come, perciò, la festività anglosassone è esteriormente cristiana ma intimamente pagana, così nel Mezzogiorno era usanza vestirsi da fantasmi, imbandire tavole ricche (Puglia), regalare dei doni e consumare dolci (Sicilia) e così via.