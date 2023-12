Maxi rissa a Ercolano il giorno della Vigilia di Natale

Una maxi rissa tra una ventina di persone a Ercolano, nel giorno della Vigilia di Natale, con tanto di sangue sull’asfalto. Un episodio di violenza inaudita, non il primo in realtà in tale periodo dell’anno, visto che solo tre anni fa si era verificato un fatto analogo nella stessa città sulle pendici del Vesuvio.

Maxi rissa a Ercolano la Vigilia di Natale

In via IV Novembre ad Ercolano è andata in scena una rissa, per strada, tra diverse persone riprese a lottare da una donna residente in zona. Circa 20 ragazzi sono stati coinvolti nello scontro. Sembra che l’obiettivo fossero alcuni giovani in una Fiat Panda nera, che sono riusciti a scappare per poi essere accerchiati nuovamente quando sono stati intercettati da una volante dei carabinieri. Militari che, anch’essi, si sono ritrovati circondati nel tentativo di sedare la rissa da un lato, e dall’altro evitare il linciaggio degli occupanti della Panda.

I carabinieri hanno ristabilito l’ordine

Si tratta comunque di una ricostruzione piuttosto confusionaria e le stesse forze dell’ordine devono vederci chiaro, ascoltando tutte le parti in causa. Ad ogni modo, con un grande lavoro i carabinieri sono riusciti a ristabilire l’ordine per poi identificare i presenti e mettersi sulle tracce di coloro che si erano dileguati.

Il filmato è stato inviato al deputato Borrelli che l’ha condiviso sui social, commentando: “Ci auguriamo che tutti i protagonisti di questa squallida vicenda vengano identificati, denunciati e condannati. Il problema, però, non è solo, ovviamente, il singolo episodio ma la piega che sta prendendo la nostra società. La violenza è all’ordine del giorno e questo perché fino ad oggi si è tollerato troppo. È tempo di invertire la rotta”.