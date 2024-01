Ancora un furto ad Ercolano ai danni del ristorante pizzeria Menarita: è la seconda volta in tre mesi. Il locale era stato già “visitato” nell’ottobre scorso, ma le indagini non hanno portato ad alcun risultato.

Furto al ristorante, rubate bottiglie di vini e champagne

Ladri in azione ad Ercolano, in via Gabriele D’Annunzio, ai confini con Torre del Greco. A farne le spese, per la seconda volta in tre mesi, è il ristorante pizzeria Menarita: i ladri sono entrati nel locale forzando la porta d’ingresso ed hanno sottratto numerose bottiglie di vini e champagne, alcune anche di valore rilevante.

La dinamica ormai collaudata è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza che non hanno scoraggiato i malviventi: tuta anonima e volto coperto, questa volta i malfattori hanno agito in coppia, portando via bottiglie di vini e champagne. Un bottino probabilmente “di consolazione” vista l’assenza di contanti ed altri valori che, dopo l’esperienza del furto subìto nell’ottobre scorso, le giovani proprietarie del ristorante diffidano ancor più a lasciare all’interno.

“Nessun risultato dalle indagini. Sembra una barzelletta”

I fatti sono avvenuti nella prima mattinata di venerdì 5 gennaio 2024: desolante lo spettacolo che si è presentato agli occhi di Silvana e Sabrina (che gestiscono il locale) con diverse bottiglie cadute per terra, rotte e con lunghe scie lasciate sul pavimento.

Un elemento, quest’ultimo, che potrebbe essere d’aiuto ai poliziotti che sono giunti sul posto insieme ad un nucleo scientifico: sono state rilevate, infatti, le impronte lasciate dai malviventi proprio a causa del vino riversatosi a terra durante il furto. Ritrovato anche un braccialetto che potrebbe appartenere ad uno dei ladri.

Anche stavolta, le telecamere hanno ripreso tutto e le immagini sono al vaglio delle forze dell’ordine: “Ma ci sentiamo abbandonate. Siamo di nuovo costrette a vivere questa esperienza drammatica dopo pochissimi mesi – dichiarano le manager della struttura – e del precedente furto non sappiamo chi sia stato, se si tratta della stessa mano o se stiamo antipatiche a qualcuno: addirittura hanno congelato le indagini. Noi andiamo avanti, è il nostro lavoro e la nostra vita: ma sembra davvero una barzelletta“.