Servizio Civile a Ercolano, 13 posti e retribuzione di 507 euro al mese: come fare domanda

A Ercolano sono 13 i posti messi a disposizione dei ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 28 anni che vogliano partecipare al Servizio Civile Universale.

Servizio Civile a Ercolano: come fare domanda

Come spiegato dal sindaco Ciro Buonajuto, il Comune di Ercolano ha aderito a tre progetti in collaborazione con Anci. Il primo è “Biblioteca per tutti 2024”, che vedrà impegnati cinque volontari a Villa Ruggiero. Il secondo è “Territori Comuni” l’impiego di tre volontari presso l’ufficio turistico. Il terzo ed ultimo impiegherà 5 volontari che saranno impegnati nel favorire l’educazione e la promozione culturale.

Le domande vanno inoltrate sull’apposito sito entro le ore 14.00 del 15 febbraio 2024. Ad ogni volontario sarà corrisposta la somma mensile di 507 euro, eventualmente adeguata al tasso di inflazione. Previsto anche il rimborso dei costi sostenuti per i trasporti che raggiungere il luogo di svolgimento del servizio ed il rientro a casa.

Retribuzione di 507 euro al mese più i trasporti

Il Servizio Civile Universale è un progetto nazionale che, riferito all’annualità 2024-2025, è stato rinnovato con un bando per la selezione di 52.236 volontari. L’avviso, pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, riguarda i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari di Servizio Civile Universale.

Nel bando pubblicato si precisa che ogni volontario ha diritto a una retribuzione mensile di euro 507,30 suscettibile di essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Qualora l’operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rimborso, da parte del Dipartimento, delle spese del solo viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico). Parimenti ha diritto al rimborso delle spese per raggiungere il luogo di residenza al termine del servizio, che avverrà con le stesse modalità (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico).