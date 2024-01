Ercolano in festa, tanti auguri a nonno Gennaro: ha compiuto 100 anni

Ercolano in festa per i 100 anni compiuti da nonno Gennaro, al quale il sindaco Ciro Buonajuto ha portato gli auguri di tutta la città.

Ercolano, auguri a nonno Gennaro per i suoi 100 anni

“Auguri di cuore al nostro nonno Gennaro che oggi festeggia il suo centesimo compleanno! Cent’anni di saggezza, amore e preziosi ricordi. La sua vita è un esempio di forza e ispirazione per tutti noi. Buon compleanno!”– questo il pensiero che il primo cittadino di Ercolano Ciro Buonajuto ha dedicato al concittadino centenario.

Centenari in Italia: una popolazione in aumento

Un traguardo, quello dei cento anni, che un tempo era davvero molto raro ed infatti trova una citazione in diverse formule augurali: auguri e per cento anni. Dai dati Istat però si evince che quella dei centenari in Italia è una popolazione in aumento: al 1° gennaio 2021 erano 17.177 le persone residenti di 100 anni e oltre. Nell’83% dei casi si tratta di donne. Dal 2009 al 2021 le persone residenti di 100 anni e oltre sono passate da poco più di 10 mila a 17 mila. Quelle di 105 anni e oltre sono più che raddoppiate (+136%), passando da 472 a 1.111. Un risultato dovuto sicuramente ad una maggiore qualità della vita e soprattutto delle cure, frutto di un sempre maggiore progresso medico e scientifico.