Un altro centenario a Ercolano, auguri nonno Giuseppe: ha spento 100 candeline

Ercolano celebra un altro compleanno centenario: a pochi giorni dal signor Gennaro è stato nonno Giuseppe a compiere i 100 anni di età, ricevendo così la visita del sindaco Ciro Buonajuto.

Un altro centenario a Ercolano: nonno Giuseppe compie 100 anni

“Un altro cittadino di Ercolano festeggia 100 anni. Questa sera ho abbracciato nonno Giuseppe. La sua casa era colma d’amore e d’affetto per celebrare un bellissimo traguardo. Tanti tanti auguri di buon compleanno” – ha scritto il primo cittadino pubblicando alcuni scatti che lo ritraggono in compagnia del festeggiato.

Il sindaco, come di consueto, ha infatti raggiunto l’abitazione del cittadino per consegnargli personalmente la targa celebrativa a nome dell’intera amministrazione comunale. Ha poi preso parte alla festa di compleanno organizzata per Giuseppe, in compagnia dei suoi affetti più cari.

Soltanto pochi giorni prima a raggiungere il traguardo dei 100 anni è stato un altro cittadino di Ercolano, nonno Gennaro. Anche lui ha ricevuto la visita del sindaco Buonajuto che ha condiviso con i suoi followers la lieta notizia: “Auguri di cuore al nostro nonno Gennaro che oggi festeggia il suo centesimo compleanno. Cento anni di saggezza, amore e preziosi ricordi. La sua vita è un esempio di forza e ispirazione per tutti noi. Buon compleanno”.



Centenari in Campania: il segreto della longevità

Un traguardo, quello dei cento anni, che un tempo era davvero molto raro. Dai dati Istat però si evince che quella dei centenari in Italia è una popolazione in aumento: al 1° gennaio 2021 erano 17.177 le persone residenti di 100 anni e oltre. Nell’83% dei casi si tratta di donne. Dal 2009 al 2021 le persone residenti di 100 anni e oltre sono passate da poco più di 10 mila a 17 mila. Quelle di 105 anni e oltre sono più che raddoppiate (+136%), passando da 472 a 1.111.

Tra le zone con il maggior numero di centenari d’Europa, una si trova proprio in Campania: si tratta del Cilento che ha tra i suoi principali segreti di longevità una corretta alimentazione, con la tipica dieta Mediterranea, un ambiente sano e non inquinato.